Кличко показал обломок одного из дронов, которым утром россияне атаковали Киев (фото)

Войска РФ утром атаковали Киев дронами.
Мэр Киева Виталий Кличко показал фото обломка одного из дронов-камикадзе, которым россияне пытались атаковать столицу утром 17 октября.
Об этом Кличко пишет в своем Telegram.
"Обломок одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев", — говорится в его сообщении.
Напомним, утром 17 октября в Киеве раздался взрыв, который подтвердил мэр Виталий Кличко. Впоследствии городской глава заявил о еще одном взрыве.
По словам Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что у Украины нет времени на медленные действия – нужно как можно скорее больше систем противовоздушной обороны.
В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.
Между тем, в "Укрзализныце" заявили, что, несмотря на атаки РФ, все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.
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