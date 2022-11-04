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Кличко показал министру юстиции Германии последствия российских обстрелов в центре Киева: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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© facebook/Віталій Кличко
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Виталий Кличко и Марко Бушманн обсудили помощь Украине – финансовую, военную и гуманитарную.

Мэр Киева Виталий Кличко показал министру юстиции Германии Марко Бушманну, посетившему Украину, последствия российских обстрелов в центре Киева.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Показал сегодня министру юстиции Германии Марко Бушманну, посетившему Украину, последствия российских обстрелов в центре Киева. Говорили о помощи Украине – финансовой, военной и гуманитарной. А также, в частности, о помощи европейских партнеров в восстановлении и защите объектов критической инфраструктуры Украины", – подчеркнул Виталий Кличко.

Марко Бушманн заверил, что Германия – на стороне Украины, и продолжит ее всестороннюю поддержку в борьбе за свободу и независимость.

Напомним, в Киеве продолжаются стабилизационные отключения электричества. Оккупанты уже несколько раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области. В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева уже понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

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Дата публикации
Просмотры
1236
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