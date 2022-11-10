Кличко показал, как восстанавливают поврежденный российской ракетой "стеклянный мост" (видео)

"Мост Кличко" в Киеве, который 10 октября пострадал от российского массированного удара, уже активно восстанавливают: заменяют стекло и ремонтируют освещение перил.

В Киеве активно восстанавливают поврежденный российской ракетой пешеходно-велосипедный мост, известный как "стеклянный мост" или "мост Кличко".

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", — рассказал К.К. в своем телеграмме.

К счастью, сама конструкция невредима, заменить пришлось только стекло. Процесс работы Кличко показал на видео.

"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", — подчеркнул Кличко.

Напомним, 10 октября, россияне ракетами атаковали столицу Украины. Тогда же россияне попали и по знаменитому "мосту Кличко". Однако в результате удара мост не только устоял, но и остался почти невредимым.

На этот счет в социальных сетях начался очередной фестиваль юмора. ТСН.ua собрали лучшие шутки и мемы о "несокрушимом мосту Кличко", который стал любимым сооружением украинцев и почти подвинул в "рейтинге несокрушимости" знаменитый шкафчик из Бородянки.

Несокрушимый мост Кличко: киевляне устроили паломничество к месту попадания

Читайте также: