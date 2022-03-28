Кличко показал, как в Киеве укрепляют и защищают известные столичные достопримечательности истории: видео

Кличко показал, как в Киеве укрепляют и защищают известные столичные достопримечательности истории: видео

Столица продолжает обороняться.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором показал, как в столице возводят защитные укрепления к известным историческим достопримечательностям города.

В частности, памятников Богдану Хмельницкому, Владимиру Великому, княгине Ольге и другим.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

"Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают. Мы выстоим и победим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко в сообщении к видео.

Напомним, в Киеве часть домов из-за обстрелов оккупантов осталась снова без света. Также на правобережной части столицы 28 марта в течение дня возможно пониженное давление воды.

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