Кличко показал, как в Киеве укрепляют и защищают известные столичные достопримечательности истории: видео

Столица продолжает обороняться.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором показал, как в столице возводят защитные укрепления к известным историческим достопримечательностям города.
В частности, памятников Богдану Хмельницкому, Владимиру Великому, княгине Ольге и другим.
Об этом говорится на сайте КГГА.
"Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают. Мы выстоим и победим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко в сообщении к видео.
Напомним, в Киеве часть домов из-за обстрелов оккупантов осталась снова без света. Также на правобережной части столицы 28 марта в течение дня возможно пониженное давление воды.
Читайте также: