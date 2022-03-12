Кличко показал, как работает столичный вокзал в условиях войны

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как работает центральный ж/д вокзал в условиях войны.

Видео он выложил в своих соцсетях.

«Сегодня посетил Центральный железнодорожный вокзал столицы, откуда отправляют поездами эвакуированных жителей Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Небольшие города под Киевом, где сегодня продолжаются бои. Столица помогает в Киевскую область вывозить мирных жителей, предоставляет автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние 3 дня поездами на Западную Украину отправили более 10 000 спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня на вокзал прибыл первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов Броварского направления», - рассказал Кличко

Мэр Киева поблагодарил всех, кто обеспечивает эвакуацию людей и помогает беженцам на вокзале.

«Я благодарю столичных спасателей, киевских транспортников, которые помогают освобождать от осады и обстрелов жителей Киевской области. Спасибо работникам железной дороги, волонтерам и полиции. Спасибо нашим Вооруженным силам, которые героически защищают нашу землю! Вместе выстоим! Слава Украине», - подытожил Кличко.