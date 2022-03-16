Кличко поблагодарил президента Красного Креста Петера Маурера за помощь украинцам

Кличко встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и поблагодарил за помощь украинцам.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста и его президентом Петером Маурером. Организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению и городским больницам. Мы благодарны, что Международный комитет Красного Креста помогает Украине, особенно в городах, где самая сложная ситуация из-за атак России. И это важный сигнал, что президент организации сегодня в Украине», – написал Кличко.

Он отметил, что во время встречи обсуждали предотвращение гуманитарной катастрофы в Украине.

«Во время встречи мы, в частности, обсудили совместные усилия, чтобы предотвратить возможность гуманитарной катастрофы в Украине. Остановить кровопролитие и страдание гражданского населения», - подытожил Кличко.