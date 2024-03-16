Кличко отвез очередную партию помощи защитникам на передовую – РЭБ, FPV-дроны, броневик

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз посетил украинских воинов на Донбассе и передал помощь — 150 дронов, систему РЭБ и бронированное авто «Кобра».

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

«Вернулся из Донбасса, где посетил наших бойцов и передал самое необходимое, за чем они обращаются. Заехал в четыре подразделения. В качестве благотворительной помощи 5-й киевской отдельной штурмовой бригаде привез 50 FPV-дронов. 47-й отдельной механизированной бригаде – 100 таких дронов. Бронированный автомобиль «Кобра» теперь у бойцов 112-й бригады терробороны Киева», — сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко посетил бойцов спецподразделения ГУР МО «Кракен», в том числе группы «Гюрза».

«Пообщался с ребятами, которые восстанавливаются после ранений и готовятся к выполнению боевых задач. Им передал систему РЭБ», — отметил мэр Киева.

Он также заявил, что уже готовится новая партия помощи. В скором времени она также отправится к защитникам на передовую.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез на передовую защитникам Донбасса 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 28 отдельная механизированная бригада, батальон «Свобода», 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.

Также сообщалось, что Кличко передал почти пол тысячи дронов, приобретенных за средства столичного бюджета, 112-й отдельной бригаде ТрО Киева.

По данным КИУ, Киев возглавляет рейтинг областных центров по размеру помощи силам обороны. В прошлом году столица из своего бюджета направила в ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.