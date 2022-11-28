Кличко ответил, отменят ли в Киеве остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги

Скопление людей на остановках, которые во время воздушной тревоги не идут в укрытие, это их персональная ответственность.

Мэр Киева Владимир Кличко объяснил, почему во время воздушной тревоги останавливается общественный транспорт и нужно ли пересмотреть это решение.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам Кличко, это рекомендация военных, которая выполняется для безопасности граждан, поэтому отменять это решение не планируется.

"Можно поднять информацию, когда снаряд попал в Николаеве в автобус. Люди в автобусе являются мишенью, и вероятность погибнуть для большого количества людей очень высокая. Это не "прихоть" Кличко или кого-то другого, это рекомендации военных, которые опираются на безопасность. То есть на остановке люди должны выйти из транспорта – и дальше их личная персональная ответственность. Мы не можем подвергать их риску погибнуть. Это ключевые правила, которые прописаны и которых мы также придерживаемся исключительно с учетом безопасности", — подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что скопление людей на остановках, которые во время воздушной тревоги не идут в укрытие, это их персональная ответственность.

"То, что кто-то безответственно относится к этому, вышли из автобуса, делают скопления на остановке и не идут в укрытие – это их персональная ответственность. Есть правила воздушной тревоги, которые должны все соблюдать", — объяснил киевский городской голова.

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Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги останавливается общественный транспорт. На такое решение не все жители столицы отреагировали положительно и даже пытались отменить его, зарегистрировав соответствующую петицию. Однако Совет обороны Киева рассмотрел ее, но не отменил свое решение от 1 августа. То есть, транспорт в Киеве продолжает останавливаться после объявления воздушной тревоги.

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