Кличко отреагировал на петицию переименовать одну из улиц Киева в честь воина "Да Винчи"

Мэр столицы Виталий Кличко вынес на электронное голосование предложение переименовать одну из улиц в честь воина "Да Винчи".

Городской глава столицы Виталий Кличко ответил на петицию с просьбой переименовать одну из улиц Киева в честь погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи".

Ответ появился на сайте Киевского городского совета.

Мэр столицы пообещал рассмотреть предложение на электронном голосовании.

"Предложение по переименованию одной из улиц в городе Киеве в честь Дмитрия Коцюбайло будет вынесено на электронное рейтинговое голосование", – говорится в тексте ответа.

Следует отметить, что петицию зарегистрировала актриса Ада Роговцева. В ней инициировано переименование улицы Неманской в Киеве в честь погибшего воина с позывным "Да Винчи". Действующее название улицы произошло от реки Неман, протекающей в Калининградской области РФ.

Напомним, боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в марте в бою под Бахмутом.

В Киеве 10 марта прошла масштабная церемония прощания на Майдане Независимости. Отдать последний почет пришли, в частности, президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов. Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын. А 1 декабря 2021 Дмитрий получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Читайте также: