Кличко отчитался о результатах проверок укрытий в Киеве: инфографика

По состоянию на утро 5 июня в столице проверено более 1600 объектов.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 5 июня, комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах проверено более 1600 укрытий. Проверка продолжается.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, в отношении глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений", — отметил он.

Результаты проверок укрытий в Киеве. / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Результаты проверок укрытий в Киеве / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Мэр Киева также напомнил, что в прошлом и в этом году районам города было выделено в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

По словам мэра, аналогичные данные сегодня утром о состоянии укрытий в Киеве комиссия на совещании предоставила министру Александру Камышину.

Напомним, в ОП прокомментировали арест охранника больницы.

Читайте также: