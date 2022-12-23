Кличко объяснил, где у Киева еще есть проблемы с отоплением и почему

В Киеве на вечер 23 декабря действуют экстренные отключения света, водо- и теплоснабжения происходят в штатном режиме. Проблемы с отоплением только там, где работа котельных зависит от электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация с электроэнергией в стране и в Киеве, в частности, остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. В первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома, военные госпитали", — пояснил Кличко.

По его словам, специалистам удалось стабилизировать теплоснабжение. За исключением случаев, где работа котельных зависит от подачи света. Но сейчас работают над тем, чтобы привлечь генераторы, чтобы заживить максимальное количество котельных.

"Коммунальщики сегодня – настоящие герои. Они работают в усиленном режиме, чтобы отрегулировать работу оборудования после возобновления подачи электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме", — добавил городской голова.

Напомним, что начальник КМВА Сергей Попко пояснил, что главной проблемой с восстановлением света является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

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Между тем, в Киеве увеличили количество пунктов обогрева. 52 новых пункта оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием.

По данным КМВА, по состоянию на 23 декабря в Белой Церкви, Василькове, Фастову энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Похожий график и в Вышгородском районе. Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах.

Как сообщалось, 22 декабря Киев получил от Дании 9 мощных генераторов. Один из них будет установлен в гериартрическом пансионате, другие — в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

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