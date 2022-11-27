Кличко обвинил депутатов в манипуляциях с "Пунктами незламности": "Говорят одно, пишут — другое"

Городской голова Киева Виталий Кличко проинспектировал работу "Пунктов незламности" и обвинил некоторых народных депутатов в манипуляциях. Мол, в приватном разговоре они говорят, что все хорошо, однако пишут, что есть проблемы.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Кличко сообщил, что в Киеве обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации должно заработать еще 100 таких пунктов.

"Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации. Также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева", — сообщил Кличко.

Мэр Киева обвинил также некоторых украинских нардепов в манипуляциях, мол, в частной беседе говорят одно, однако потом пишут другое.

"Поскольку странным выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото. Это выглядит, мягко говоря, нехорошо. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров", — написал Кличко.

Работа "Пунктов незламности" в Украине

В Украине из-за постоянных ракетных обстрелов заработали "Пункты незламности", где есть генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще – обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

Ранее президент Зеленский критиковал власти Киева из-за работы этих пунктов, отметив, что профанации никто никому не простит.

Читайте также: