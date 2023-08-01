Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине поддержку по пути в Евросоюз

Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине поддержку по пути в Евросоюз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Киеве с послом ФРГ Мартином Егером.

Обсуждались вопросы поддержки Украины. Об этом сообщил Виталий Кличко, передает сайт КГГА.

«Сегодня встретился с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также – поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС. Я поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь», — сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что немецкий дипломат в восторге от Киева и киевлян.

"Мартин Егерь, недавно прибывший в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди", — подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также проблемы местного самоуправления.

Дата публикации
Просмотры
20
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация