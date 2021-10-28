Кличко обратился к правительству: койки с кислородом в больницах Киева заполнены на более чем 66%, а это уже – критерий "красной" зоны

Кличко обратился к правительству: койки с кислородом в больницах Киева заполнены на более чем 66%, а это уже – критерий "красной" зоны

В столице фиксируется более 30, а то и более 40-50 смертей в сутки. Среди умерших – немало молодых людей, а также годовалый ребенок.

Койки с кислородом в столичных больницах уже третий день подряд заполнены более чем на 66%. А это уже – критерий "красной" зоны.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга.

"Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. В течение последней недели в Киеве — более тысячи больных в сутки. И более 30, а то и более 40-50 смертей. Среди умерших — немало людей молодых. И даже годовалый ребенок. Увеличивается и количество госпитализированных в больницы столицы. И пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева сообщил, что на сегодняшний день в городе к приему больных коронавирусом подготовлены более 6 тысяч коек. Из них более 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Заполненность коек на сегодняшний день составляет почти 63%. А в отдельных больницах – 99-100%.

"84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом – уже третий день подряд – заполнены более чем на 66%. А это уже – критерий "красной" зоны. Решение об отнесении города к "красной" зоне принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения с 1 ноября.

Врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, призывают вакцинироваться и говорят о необходимости введения локдауна.

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