Кличко о строительстве Подольско-Воскресенского моста: "Мы уже на финальной стадии"

Мэр Киева также объявил о начале строительства метро на Троещину.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

10 июня Кличко заявил, что строительство уже на финальной стадии.

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Об этом мэр Киева сообщил в Facebook и обнародовал видео.

"В частности, построили: эстакаду на Рыбачьем полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста через Днепр. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор", — сообщил он.

Кличко добавил, что завершили и асфальтирование прогона моста через реку Десенка.

Также, по словам мэра, продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро. Обустраивают дорожное покрытие на территории Русановских садов.

"Продолжаются также работы в сторону Подола — Верхнего и Нижнего валов. Там заездах устраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. То есть — этот участок уже будет готова полностью", — подытожил он.

Друзья! Сегодня проверил, как идут работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбачьем полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста через Днепр. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор. Завершили и асфальтирование прогона моста через реку Десенка. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро. Обустраивают дорожное покрытие на территории Русановских садов. Продолжаются также работы в сторону Подола — Верхнего и Нижнего валов. Там заездах устраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. То есть — этот участок уже будет готова полностью. Об этом — в коротком видео. Опубликовано Виталием Кличко Четверг, 10 июню 2021

Напомним, в Киеве до конца этого года может появиться новая станция Киевского метрополитена. В частности, новая станция метро должна открыться на Виноградаре.

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