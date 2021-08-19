Кличко о следующей волне коронавируса: Киев готовится к худшему сценарию

Следующую волну пандемии эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

Киев готовится к худшему сценарию развития событий с заболеваемостью коронавирусом. Массовая вакцинация — единственный способ избежать стремительного распространения вируса и повторения локдауна.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украинского радио".

"Я надеюсь, что все услышат призывы прививаться. Потому единственной защитой от дальнейшего распространения коронавируса является массовая вакцинация. Мы сегодня делаем все. И каждый день большое количество киевлян, 20-30 тысяч человек, прививаются в столице. Я надеюсь, эта тенденция не уменьшится. И к концу года почти все жители столицы получат прививки. И я надеюсь, что все прислушиваются. И мы избежим страшных вещей. Избежит новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других суровых ограничений. Единственный выход сегодня — это вакцинация", — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что город готовится к возможной следующей волне пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

"Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к худшему. Но будем делать все, чтобы этого избежать. Больницы готовы, койки есть в том числе и оборудованы подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты", — подытожил Кличко.

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Напомним, в Киеве с 19 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

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