Кличко о решении забрать у громад военные налоги: "Центральная власть не справилась с финансированием армии"

Кличко говорит, что это решение ударит по небольшим городам и городкам.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский парламент фактически лишил местные власти возможности помогать ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, парламент лишил местные власти возможности помогать ВСУ и направлять средства из бюджетов городов защитникам.

"Собрав у городов и поселков военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И теперь пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в Госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев — 60%. И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин", — сказал Кличко.

Он также добавил, что это решение ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

"Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и селениях", — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, что и мэр Днепра Борис Филатов высказался об отмене НДФЛ. "Снимаю шляпу перед нашими парламентариями и чиновниками, которые так технически разыграли местное самоуправление", — сказал Филатов.

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