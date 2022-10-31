Кличко о ракетном ударе: в Киеве без водоснабжения осталось 80% потребителей

Без света остались 350 тысяч квартир.

В результате повреждения энергообъекта возле Киева, произошедшего из-за ракетного удара 31 октября, 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций.

"На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян", — подчеркнул Кличко.

Кроме того, сообщил столичный мэр, 350 тысяч квартир Киева остались без света.

Ракетный удар по Киевщине 31 октября

Во время масштабной воздушной тревоги в Киевской области, которую объявили в 07:01, были слышны взрывы. В военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть города обесточена. Свет исчез в 350 тыс. квартир.

Кроме того, руководитель Киевской ОВА сообщил, что часть региона осталась без света. В результате вражеской атаки есть один пострадавший.

ДТЭК Киевские электросети сообщили об экстренных отключениях света. Отмечается, что ранее составленные ранее графики аварийных отключений пока неактуальны.

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