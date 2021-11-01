Кличко назвал срок действия ограничений "красной" зоны в Киеве

По словам мэра, столица еще месяц может находиться в "красной" зоне.

Киев может пробыть в "красной" карантинной зоне еще месяц. Пока что в столице положительная динамика по уменьшению заболеваемости не наблюдается.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает "Украина 24".

"Предварительно все говорят, что все это ("красная" зона — Ред.) может продолжаться в течение месяца. Если в течение 2-3 недель мы будем видеть снижающуюся динамику, если мы подойдем к ключевым критериям, которые будут подходить для "оранжевой"зоны, в соответствии с этим будем принимать решение и предлагать снизить статус до "оранжевой" зоны. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет", — сказал Кличко.

По его словам, медики предупреждают, что Киев еще даже не достиг пика заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина. В городе усилен ряд ограничений из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

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