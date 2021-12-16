Кличко на первом месте в рейтинге доверия киевлян к политикам – ему доверяют 51% жителей столицы, - опрос

Кличко на первом месте в рейтинге доверия киевлян к политикам – ему доверяют 51% жителей столицы, - опрос

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко имеет самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков.

Ему доверяют более 50% жителей столицы. В то же время уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 39%. Он на второй позиции рейтинга доверия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проводившегося 10-12 декабря группой "Рейтинг".

Петру Порошенко, занявшему третью позицию в рейтинге, полностью доверяют 13% украинцев и скорее доверяют 20%. Дмитрию Разумкову – соответственно 8 и 23%, Сергею Притуле – 7 и 24%.

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.