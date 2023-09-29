Кличко на Первом Форуме ветеранов рассказал о комплексной помощи военным и создании реабилитационного центра

В канун Дня Защитников и Защитниц Украины в столице состоялся Первый Киевский Форум ветеранов. В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко, наградивший военных нагрудными знаками «Знак почета» и медалями «Честь. Слава. Государство» и рассказал о помощи защитникам.

«Наша обязанность сегодня – это и помощь бойцам, которые на передовой, а также – комплексная система помощи военным после их возвращения к гражданской жизни, поддержка ветеранов и их семей. Я инициировал разработку первой в Украине комплексной программы поддержки киевлян-защитников и защитниц, их семей и семей погибших. Киевсовет утвердил городскую целевую программу. Ее бюджет на 2023-25 годы составляет более 2,3 миллиарда гривен», – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи. Но и о получении новой профессии, получении грантов и кредитов на открытие собственного бизнеса, о психологической помощи, медицинских услугах и тренировках по 6 адаптивным видам спорта.

«Работаем и над созданием в Киеве большого реабилитационного центра для военных. Недавно во время командировки в Германию я обсудил с мэром Берлина помощь немецких партнеров в создании в столице Украины муниципального центра протезирования для раненых военных», — сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Киев постоянно увеличивает помощь ВСУ.

«Город с февраля 2022 года направил более 4,6 млрд грн в поддержку военных. Из них около 3,5 млрд грн – в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие нужды воинских частей на передовой. Почти 800 млн грн – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн – на обеспечение квартирами защитников и их семей. Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел 5 млрд грн. (это кроме социальной поддержки и выплат). Дополнительно передали из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны, Генштаба, нашим военным 300 миллионов гривен», — подчеркнул Виталий Кличко.