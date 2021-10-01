Кличко на концерте в столичном клубе спел песню про мэра (фото, видео)

Виталий Кличко вместе с солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем исполнили песню "Однажды я стану мэром".

Виталий Кличко спел песню о мэре в столичном клубе. Городской голова вместе с солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем исполнили песню "Однажды я стану мэром".

Событие произошло 30 сентября на концерте группы столичном клубе Caribbean Club.

Об этом сообщил сам музыкант в Facebook и выложил видео с выступлением Кличко.

"Это произошло", — прокомментировал Марунич сообщение с видео.

Это произошло. Karta Svitu feat. Виталий Кличко. LIVE Опубликовано Иваном Марунич Четверг, 30 сентябрем 2021

Напомним, в июле музыкант Иван Марунич записал видеоклип "Однажды я стану мэром" и выложил видео в соцсети. В песне музыкант поет, что если бы стал мэром, то проводил бы ежедневные пресс-брифинги и на них информировал бы киевлян о ситуации в городе. Он запустил бы поезда Интерсити на Троещину. Марунич напомнил в песне, что Кличко любит кататься по улицам города на велосипеде.



Мэр Киева оценил клип и записал в ответ Маруничу короткое стихотворение, которое впоследствии стало куплетом песни: "Зачем тебе эти бессонные ночи, каждый постоянно что-то от тебя хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, — музыкой лучше заниматься".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко даже на инаугурацию президента Владимира Зеленского приехал на велосипеде.

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