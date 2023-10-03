Кличко: Киев увеличил на 1,26 млрд грн помощь ВСУ на дроны, прицелы и транспорт

Киевский городской совет сегодня на внеочередном заседании проголосовал за увеличение помощи защитникам почти на 1,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на покупку военного оборудования и ремонт военной техники.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы «Защитник Киева» на 1 миллиард 260 миллионов. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны. А именно: на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое. Это - субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям», - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, Киев постоянно увеличивает помощь Вооруженным силам Украины. С февраля 2022 года город направил совокупно уже более 4,8 млрд грн на поддержку военных. Из них почти 3,5 млрд грн – в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой. Почти 800 млн грн – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн – на обеспечение жильем защитников и их семей.

На этот год Киевсовет предусмотрел на поддержку военных 5 млрд грн, не считая социальной поддержки и выплат. Также столица выделила 800 млн грн по целевой программе «Защитник Киева» на возведение фортификационных сооружений. А 300 млн грн передала из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны и Генштабу на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другое самое необходимое украинским бойцам на передовой.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что инициирует созыв внеочередной «военной» сессии Киевсовета, чтобы принять решения о выделении дополнительных средств на поддержку Вооруженных сил Украины.