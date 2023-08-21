Кличко дал спецпоручение РГА по недопущению в Киеве массовых мероприятий 23-24 августа

Всех киевлян и гостей столицы мэр призвал в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Киев не планирует массовые мероприятия ко Дню Независимости по соображениям безопасности. Мэр столицы Виталий Кличко выдал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа.

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"К руководителям Главных управлений Национальной полиции и ГСЧС в городе Киеве обратился принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины, Дня Независимости Украины, запланированных на государственном уровне", — написал он.

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Всех киевлян и гостей столицы Виталий Кличко призвал в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, Киев не будет устраивать массовые мероприятия в День Независимости, но будет "парад" уничтоженной техники.

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