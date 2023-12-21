Кличко: 112 бригада получила помощь от столичной громады - 1500 дронов и 200 квадрокоптеров

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения штаба бригады.

«Посетил штаб 112 отдельной бригады ТрО. Это сформированная в Киеве бригада, батальоны которой сегодня воюют на передовой. В течение месяца военные закупили за средства, которые выделил город, 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. В общей сложности столица направила, по запросам бригады, на ее оснащение 238 миллионов гривен», - заявил Виталий Кличко.

Мэр заверил, что громада Киева продолжит помогать защитникам.

Кличко подчеркнул, что в текущем году Киев направил 1 млрд 550 млн гривен на закупку дронов для защитников.

Также он сообщил, что сегодня на передовую отправилась вторая партия дронов, которую они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.

«Всего на запросы ВСУ, Генштаба и Минобороны на приобретение дронов Киев выделил в 2023 году 1 млрд 550 млн гривен. Кроме помощи из бюджета города мы привлекаем ресурсы, помощь благотворителей, иностранных партнеров. Постоянно ездит к бойцам на передовую брат Владимир. Передает автомобили, дроны, необходимое снаряжение по запросам бойцов. На этой неделе мы с братом также отправили 100 FPV-дронов под Авдеевку, в 47 бригаду (их приобрел Володя). Сегодня еще сто пришли из тех, что мы с ним заказывали. И их тоже оперативно отправим на фронт», – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что бойцы 47 Отдельной механизированной бригады «Магура», защищающие Авдеевку, выложили видео с кадрами передачи 100 дронов, которые им отправили братья Кличко. Защитники поблагодарили мэра Киева и всех украинцев за поддержку.

Также сообщалось, что в 2023 году Киев направил на поддержку ВСУ более 7 миллиардов гривен – 10% сметы города.