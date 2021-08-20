Кличко пригласили на заседание СНБО, но он отказался: какая причина

По словам мэра столицы, сейчас он находится на Черниговщине.
Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Однако посетить городской голова его не сможет.
Об этом на своей странице в соцсети написал сам Виталий Кличко.
Как стало известно, городскому голове позвонили из Офиса Президента и пригласили на заседание совета СНБО, которое состоится сегодня, 20 августа. При этом посетить его Кличко не сможет, так как находится в отъезде.
"К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигова", — подчеркнул мэр столицы.
Напомним, что в центре Киева из-за установки инсталляции ко Дню Независимости разгорелся скандал. Кличко заявил, что "на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу".