"Классический наезд бандитов": бизнесмен Никифоров заявил о несанкционированном обыске СБУ – подробности

Киевский бизнесмен Дмитрий Никифоров заявил о несанкционированном обыске представителей Службы безопасности Украины.

Об этом он написал на своей странице вFacebook.

Так, по словам Никифорова, вечером 15 марта, около 22:00, к нему ворвались силовики в балаклавах с постановлением на обыск в якобы государственной измене.

"Зачитывают, но категорически не оставляют копию какого-то мутного постановления на обыск и без всяких понятых и видеофиксаций разбредаются по квартире. Не найдя ничего, составляют какой-то протокол обыска в одном (своем) экземпляре и с небольшими угрозами уходят. Слегка поломанная мебель и разбросанные вещи не считаются. Очень ребят беспокоит, есть ли в квартире видеокамеры. Балаклаклавы не снимаются на минуту. Удостоверения, конечно, тоже не предъявляются. Узнать их впоследствии будет очень сложно. После часа пребывания в квартире не остается никаких следов и доказательств, что они вообще приходили", – рассказал бизнесмен.

Журналист Олекса Шалайский также рассказал подробности визита СБУ к Дмитрию Никифорову.

По его словам, в квартиру бизнесмена для обыска пришли три работника СБУ. Или кто-то, кто выдавал себя сотрудниками СБУ. Самого Дмитрия Никифорова дома не было.

"Все выглядело как классический наезд бандитов, переодетых в форму… Родственникам зачитали якобы определение суда, быстро и нечетко, махнули перед глазами удостоверениями, так, чтобы невозможно было вчитаться в фамилии. Копии постановления не предоставили категорически. К счастью, рядом с домом в это время проходил знакомый адвокат, который сразу прибыл в квартиру, однако ему тоже не удалось получить ни решения, ни фамилии", — рассказал он.

Он также уточнил, что представители СБУ назвали только номер уголовного производства, но впоследствии выяснилось, что производства с таким номером не существует.

"Заподозрив, что перед ним таки бандиты, адвокат вызвал патрульную полицию. Наряд прибыл, проверил корочки, сообщил, что все нормально и отбыл дальше нести службу. СБУ закончили "обыск", ничего не забрали и, не оставив после себя ничего: ни постановлений, ни протокола обыска. Сегодня адвокаты Дмитрия начали поиски истины, "что это было?" Лично мне наиболее вероятной кажется версия, что низшее звено силовиков начало зарабатывать самостоятельно, не беря в долю высшее начальство. И, если бы рядом случайно не оказалось адвоката, ситуация развивалась бы по-другому", — резюмировал Олекса Шалайский.

Справка:

Дмитрий Никифоров – предприниматель, CEO проекта VODA UA, владелец компании AT MARKET – дистрибьютора элитной воды, чая и т.д. Соучредитель ресторанных проектов.

Напомним, в Киеве на паркинге ТРЦ неизвестные напали на бизнесмена, пытаясь угнать Mercedes (фото).

Читайте также: