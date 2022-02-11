Кладовка с унитазом при входе: в Киеве продают квартиру площадью 13 м² (фото)

Кладовка с унитазом при входе: в Киеве продают квартиру площадью 13 м² (фото)

В объявлении говорится, что это студия со смежным санузлом.

В Киеве выставлена на продажу "смарт-квартира" с унитазом у входа площадью 13 квадратных метров. Цена предложения — 22 тысячи долларов.

Объявление размещено на сайте OLX.

Квартира размером с кладовку находится на первом этаже пятиэтажного дома в Соломенском районе. В объявлении говорится, что это студия со смежным санузлом.

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"Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества. Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца", — пишет владелец.

Из преимуществ жилья – пешая доступность к Киевскому высшему профессиональному училищу строительства и дизайна, школе и саду. А также удобная транспортная развязка.

Напомним, что, имея бюджет до 60 тысяч долларов, в Киеве можно купить квартиру в жилом состоянии. Денег хватит даже на трехкомнатную.

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