"Кладбище" для сотен автобусов: в Киеве показали впечатляющий автопарк №7 с высоты (видео)

"Кладбище" для сотен автобусов: в Киеве показали впечатляющий автопарк №7 с высоты (видео)

Почти у всех автомобилей выломаны двери, сиденья, отсутствуют окна.

В Киеве с высоты показали заброшенный автопарк №7 "Киевпастранса", где стоят сотни старых непригодных автобусов. Он расположен на Дарнице, улица Бориспольская, 15.

Видео, снятое на квадрокоптере, опубликовали в YouTube.

На нем можно увидеть автобусы, плотно стоящие на территории вокруг огромного круглого гаража. Среди них — старые ржавые и современные автобусы, которые вышли из строя.

Почти у всех автомобилей выломаны двери, сиденья, отсутствуют окна. Среди автобусов стоят несколько троллейбусов и легковушек.

Весь гараж, который является аварийным, покрыт слоем снега. Его также используют как склад старого городского транспорта.

Напомним, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку городских электрических автобусов. На них планируют потратить более 319 млн гривен.

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