"Кинжалы", крылатые ракеты и дроны: что известно о мощном ударе по Киеву

С ночи до утра вторника, 2 января, агрессорка Россия нанесла мощный массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали беспилотниками Shahed и разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

О деталях мощной атаки на столицу сообщили в КМВА.

"Второй подряд с применением большого арсенала воздушного вооружения. Воздушная тревога суммарно продолжалась около шести часов", — говорится в сообщении.

Ночная атака дронов

Российские захватчики терроризируют столицу с ночи. После 2:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из — за вражеских беспилотников. Тревога продолжалась с 01:25 до 04:26. Тогда сработало ПВО. Впрочем, обломки упали в Деснянском районе.

Враг запустил на столицу примерно полтора десятка "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА.

Массированный ракетный удар

Воздушная тревога, связанная с ракетами, продолжалась с 05:54 до 09:47. оккупанты запускали воздушные цели в несколько волн. ПС ВСУ предупреждали о большом количестве ракет в направлении Киева. Также стало известно, что захватчики запустили "Кинжалы".

После дронов — более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Кроме того, более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Последствия атаки

"В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть пострадавшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Спасатели проводили деблокировку и эвакуацию людей", говорится в сообщении.

Обломки ракет попадали в разных районах Киева. Последствия:

Деснянский район: предварительно есть возгорание супермаркета.

Дарницкий район: повреждены нежилые помещения.

Голосеевского района: обломки сбитых ракет упали на открытой территории.

Печерский район : падение обломков на крышу 9-этажки, на многоэтажный дом и частный дом.

Оболонский район: возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

Святошинский район: обломки рухнули на нежилую застройку.

Подольский район: произошло возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба и магистрали водоснабжения, загорелось по меньшей мере шесть автомобилей. Произошло падение останков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома.

Шевченковский район: падение останков на открытую территорию.

Жертвы удара

В результате ракетного удара погибла 85-летняя женщина. Это пострадала из дома в Соломенском районе столицы. Также 27 пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Напомним, после 02:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников. После 7:00 в Киеве произошли взрывы. Город находился под массированным ударом ракетами. Вновь было громко в столице около 09:20.

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