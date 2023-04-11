Кинологический центр в Ирпене посетили Говард Баффет и Ричард Брэнсон: фото

Руководитель Howard G. Buffett Foundation постоянно поддерживает кинологическую службу, поскольку сам некоторое время работал в полиции США и имел собственную собаку, которая была его лучшим другом и напарником.

Кинологический центр в Ирпене под Киевом посетили филантроп Говард Баффет и мировая знаменитость, британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

Кинологи вместе со своими собаками продемонстрировали результаты учений и умения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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Руководитель Howard G. Buffett Foundation постоянно поддерживает кинологическую службу, поскольку сам некоторое время работал в полиции Соединенных Штатов и имел собственную собаку, которая и была его лучшим другом и напарником, отметили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

"Работа с собакой крайне сложная, но после упорных тренировок можно получить незаурядный результат и верного помощника. Уверен, что обоняние и умение уникального защитника невозможно ничем заменить. Поэтому эффективное выполнение функций именно полицейскими-кинологами обеспечит удачную борьбу с преступностью, особенно в условиях войны" – прокомментировал Говард Баффет.

Стоит отметить, что недавно Фонд Баффета передал полиции Киевщины служебных собак, которые проходят соответствующее обучение по поиску взрывчатки, наркотических средств и поиску людей. Также из-за границы от фонда прибыли четыре спецмобиля Toyota Hilux, которые предназначены для комфортной перевозки четырехлапых копов.

Напомним, в одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец. Спасти ребенка помогла служебная овчарка по прозвищу Гром.

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