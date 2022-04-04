Километры расстрелянных гражданских авто: ужасные кадры последствий зверств оккупантов в Киевской области

Полиция обещает как можно быстрее разминировать эти места, зачистить улицы, задержать мародеров и постепенно вернуться к мирной жизни.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал потрясающие фото и видео последствий зверств оккупантов в Киевской области.

В частности, километры расстрелянных гражданских машин на Житомирской трассе, кладбище российской военной техники, разбомблены города Макаров и Бородянка, уничтоженный международный аэропорт "Антонов".

"Мы посетили эти пострадавшие территории, чтобы как можно быстрее разминировать эти места, зачистить улицы, возобновить работу полиции, задержать мародеров и постепенно вернуться к мирной жизни", — отметил Небитов.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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