Киеву увеличили лимиты электроэнергии: гендиректор Yasno объяснил, как будут распределяться

Для жителей Киева – население и бизнес – останется около 50% от привычного потребления, отметил Сергей Коваленко.

Для Киева в четверг, 6 июня, "Укрэнерго" выделило больше объемов, поэтому сегодня немного легче. На завтра тенденция сохранится.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"Прогнозируемое потребление Киева на завтра – 1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно отнять ограничения. То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления", – написал он.

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Коваленко отметил, что с 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов.

"Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о разделе между регионами. Хочется добавить какой-то оптимистический призыв. Однако пока могу сказать только одно: держимся", – подытожил он.

Напомним, эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предупредил об угрозах зимой. По его словам, если зимой от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, кроме электроэнергии в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, так что каждый украинец должен иметь план "Б".