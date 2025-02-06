Киеву и области угрожают вражеские беспилотники: что известно

Вечером в четверг, 6 февраля, в столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные власти.

В Киевской областной военной администрации предупредили о движении вражеских беспилотников и сообщили о работе ПВО.

Также читайте Транспорт во время тревог: в КГВА сообщили об изменениях

Жителей области призывают не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Вскоре сообщение о воздушной тревоге из-за угрозы ударных БПЛА опубликовала Киевская городская военная администрация.

Напомним, во время недавней атаки дронов на Киев, в результате вражеских обстрелов повреждений получило одно из общежитий Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Читайте также: