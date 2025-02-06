Киеву и области угрожают вражеские беспилотники: что известно

Жителей призывают не пренебрегать правилами безопасности.
Вечером в четверг, 6 февраля, в столице Украины и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщают местные власти.
В Киевской областной военной администрации предупредили о движении вражеских беспилотников и сообщили о работе ПВО.
Жителей области призывают не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Вскоре сообщение о воздушной тревоге из-за угрозы ударных БПЛА опубликовала Киевская городская военная администрация.
Напомним, во время недавней атаки дронов на Киев, в результате вражеских обстрелов повреждений получило одно из общежитий Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
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