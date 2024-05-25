Киеву грозит ухудшение качества воздуха: что произошло

Из-за пожара в Вышгородском районе, в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах столицы.

Из-за пожара, произошедшего сегодня неподалеку от села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, где загорелась лесная подстилка на площади 15 га, в случае изменения направления ветра возможно задымление некоторых районов столицы, в частности Оболонского и Подольского.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности на сайте КГГА.

Что делать в случае задымления

Специалисты советуют следовать советам при задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми. При открытии окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;

по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;

проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, в субботу, 25 мая, недалеко от села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области загорелась лесная подстилка.

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