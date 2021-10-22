Киеву грозит "красная" зона: как будет работать метро

Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме.

В Киеве предупредили о введении "красной" зоны карантина. Киевский метрополитен продолжит работу в обычном режиме. Спецпропуска для проезда в метро пока выдавать не планируют.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает "Сегодня".

"Спецпропусков для проезда в метро и наземном транспорте мы пока точно не будем выдавать. На данный момент нет обоснований для остановки работы транспорта", — говорит Поворозник.

По его словам, в столице уже миллион вакцинированных граждан, которые могут жить полноценной жизнью (насколько это возможно в условиях карантина), в том числе пользоваться метро.

Ранее мэр города Виталий Кличко предупредил, что Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам о необходимости вакцинации.

Напомним, в Киеве 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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