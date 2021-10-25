Киеву грозит "красная" зона: будут ли пускать невакцинированных в общественный транспорт

Пока неизвестно, каким будет обучение киевских школьников после каникул.

Киев вскоре рискует оказаться в "красной" зоне карантина. После усиления ограничений пользоваться общественным транспортам точно смогут граждане, которые вакцинированы против COVID-19. Будут ли иметь такую возможность непривитые, пока неизвестно.

О на брифинге рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, после переведения Киева в "красную" зону, ограничения прежде всего будут касаться невакцинированных граждан. Однако те, кто вакцинирован двумя дозами, смогут свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами.

"В первую очередь, будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но, в первую очередь, мы понимаем, что это должны быть вакцинированы", — сказала Старостенко.

Она также добавила, что на этой неделе в школах объявлены каникулы. На следующей неделе ученики тоже не пойдут в учебные заведения и сейчас решается, будут ли это каникулы или дистанционное обучение.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, в Украине все больше людей болеет коронавирусом. Но если раньше его течение было в легкой форме, сейчас больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест. В то же время вакцинация доступна и бесплатная и способна защитить от тяжелого течения заболевания. Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо сделать прививку против COVID-19, читайте здесь.

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Новости Украины: Киев одной ногой стоит в "красной" карантинной зоне

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