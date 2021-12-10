"Киевтеплоэнерго" в декабре пришлет платежки в обновленном формате

Теперь абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.

Клиенты "Киевтеплоэнерго" в декабре получат платежки, в которых появятся новые строчки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что нововведения о плате за абонентское обслуживание предусмотрены Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

"Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то теперь это включено в плату за абонентское обслуживание", — сообщили в компании.

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов также будут отображаться такие составляющие потребления тепловой энергии, как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут отделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315 от 22.11.2018 года.

Кроме того, согласно этой методике, у части клиентов появится строчка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие или равные нулю. Новая строка отображает минимальную часть среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом.

"Платежки за ноябрь клиенты "Киевтеплоэнерго" получат в декабре", — говорится в сообщении.

Киевтеплоэнерго

Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС).

Как сообщалось, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, подписанным ранее между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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