Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета, - Кличко

Киевсовет собрался на заседание и принял ряд решений, необходимых для обороны столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.

«В столь сложный для нашей страны и столицы момент большинство депутатов Киевсовета в городе. Работают на обеспечение обороны города, защиты жителей столицы. Сегодня у нас состоялось заседание Киевсовета, в котором приняло участие 68 депутатов от всех фракций», - сообщил Кличко.

Он отметил, что Киевсовет принял решение увеличить резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения.

«В частности, для компенсации транспортным предприятиям столицы — в том числе работающим в режиме укрытия (например, метрополитен), компенсации транспортникам, которые вывозят людей из пригородов, где продолжаются бои — город помогает области и предоставляет автобусы «Киевпасстранса» для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня, дополнительного финансирования на электро и теплообеспечение города, другие острые потребности Киева», - рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что резервный фонд города был увеличен в несколько раз.

«Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличили его до 1,3 миллиарда», - подытожил Кличко.