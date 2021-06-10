Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для рассмотрения электронной петиции

В Киеве изменили порядок подачи и рассмотрения петиций.

Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержания Электронной петиции.

Для рассмотрения петиции теперь необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Ранее порог составлял 10 тысяч за 90 дней.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Авторизоваться на сайте электронных петиций можно с помощью карточки киевлянина, Bank-ID, Mobile-ID, электронной цифровой подписи.

Киевсовет начинает работу с Министерством цифровой трансформации, чтобы функционал электронных петиций Киева был доступен на государственном портале "Дія".

Напомним, ранее был обнародован топ-5 самых странных петиций в Киевский городской совет. Как оказалось, киевляне иногда довольно креативно используют инструмент электронных петиций.

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