Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для рассмотрения электронной петиции

В Киеве изменили порядок подачи и рассмотрения петиций.
Киевсовет уменьшил количество подписей, необходимых для поддержания Электронной петиции.
Для рассмотрения петиции теперь необходимо набрать 6 тысяч голосов за 60 дней. Ранее порог составлял 10 тысяч за 90 дней.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Авторизоваться на сайте электронных петиций можно с помощью карточки киевлянина, Bank-ID, Mobile-ID, электронной цифровой подписи.
Киевсовет начинает работу с Министерством цифровой трансформации, чтобы функционал электронных петиций Киева был доступен на государственном портале "Дія".
Напомним, ранее был обнародован топ-5 самых странных петиций в Киевский городской совет. Как оказалось, киевляне иногда довольно креативно используют инструмент электронных петиций.