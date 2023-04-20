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Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России — Кличко

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
815
Время на прочтение
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Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России — Кличко

Киевсовет расторг договор аренды с посольством России, сообщил Кличко. / Фото: из соцсетей

Имущество планируется вернуть в собственность государства.

В четверг, 20 апреля, Киевсовет расторг договор аренды с посольством России. Имущество планируется вернуть в государственную собственность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора — россии. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне полномасштабной войны России против Украины государство-агрессор начало вывозить своих дипломатов из Украины. Эти действия они назвали "заботой об их безопасности".

Также у здания генконсульств России в Одессе и Львове местные жители видели, как россияне массово сжигали свои документы перед "эвакуацией".

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Дата публикации
Просмотры
815
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