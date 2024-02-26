Киевсовет проголосует за увеличение помощи ВСУ от столицы в 3 раза – до 5 миллиардов, — Виталий Кличко

На следующее заседание Киевсовета готовится к рассмотрению проект решения об увеличении финансирования на программу «Защитник Киева» более чем в три раза – до 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Планируем на следующем заседании Киевсовета увеличить расходы на программу «Защитник Киева» до почти 5 млрд гривен. Напомню, предварительно на программу было запланировано 1,5 млрд гривен и мы обещали это финансирование увеличивать. Так и делаем», - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в дальнейшем планируется также увеличивать расходы на ВСУ.

«Это будет не последняя корректировка бюджета для помощи нашим защитникам», - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на помощь ВСУ 7 миллиардов гривен – почти 10% бюджета города, хотя в начале года на это закладывалось всего 100 миллионов гривен.

В 2024 году на помощь ВСУ столица предусмотрела 1,5 миллиарда гривен. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что эту сумму предполагается увеличивать в течение года.