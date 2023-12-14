Киевсовет принял бюджет на 2024 год: как распределили средства и сколько пошло на ВСУ

Киевский городской совет в четверг, 14 декабря, принял бюджет столицы на 2024 год, запланированный на уровне более 72,6 миллиарда гривен. На помощь Вооруженным силам предусмотрен миллиард гривен.

Об этом свидетельствует трансляция заседания Киевского городского совета.

Поддержали столичный бюджет 80 депутатов Киевсовета.

В начале заседания городской голова Виталий Кличко отметил, что из-за сложной экономической ситуации и уменьшения поступлений бюджет 2024 года будет на несколько миллиардов гривен меньше, чем в 2023 году.

Как распределили средства

На сферу образования запланированы расходы на уровне 27,2 миллиарда гривен;

на транспортную отрасль города – более 23,8 миллиарда;

на жилищно-коммунальную сферу предусмотрено более 8,2 миллиарда;

на социальную защиту – почти 7,8 миллиарда,

на сферу медицины – около 6 миллиардов;

в помощь ВСУ в 2024 году планируют направить миллиард гривен.

В следующем году Киев продолжит помогать военным, ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов по программе поддержки защитников и защитниц. На эти расходы в проекте бюджета предусмотрено 742 миллиона гривен, отметил Кличко.

Стоит отметить, что еще с утра жители столицы собрались на митинг у здания КГГА, требуя усилить финансовую поддержку военных ВСУ по городской смете.

Напомним, Национальный банк пока не планирует возобновлять эмиссионное финансирование бюджета, или более простыми словами – не планирует включать "печатный станок".

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