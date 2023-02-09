Киевсовет переименовал проспект и площадь Победы, вернув исторические названия

Убраны названия, связанные с Россией и советским прошлым.
В Киеве переименовали проспект и площадь Победы – им вернули исторические названия. Проспект теперь будет Берестейским, а площадь – Галицкой. В целом Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с россией и советским прошлым.
Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и КГГА.
Список переименований содержит:
- проспект Победы стал проспектом Берестейским;
- площадь Победы стала площадью Галицкой;
- переулок Мичурина сменил название на переулок Болсуновский;
- Брест-Литовское шоссе стало Берестейским шоссе;
- улица Петровская – улицей Вознесенский Яр
Напомним, что в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Чкалову.
А 9 февраля убрали памятник советскому военачальнику Ватутину.
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