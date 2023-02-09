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Киевсовет переименовал проспект и площадь Победы, вернув исторические названия

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Киевсовет переименовал проспект и площадь Победы, вернув исторические названия

Фото: Telegram Олега Шарпа

Убраны названия, связанные с Россией и советским прошлым.

В Киеве переименовали проспект и площадь Победы – им вернули исторические названия. Проспект теперь будет Берестейским, а площадь – Галицкой. В целом Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с россией и советским прошлым.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и КГГА.

Список переименований содержит:

  • проспект Победы стал проспектом Берестейским;
  • площадь Победы стала площадью Галицкой;
  • переулок Мичурина сменил название на переулок Болсуновский;
  • Брест-Литовское шоссе стало Берестейским шоссе;
  • улица Петровская – улицей Вознесенский Яр

Напомним, что в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Чкалову.

А 9 февраля убрали памятник советскому военачальнику Ватутину.

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Дата публикации
Просмотры
1259
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