Киевскую область атакуют дроны: работает ПВО

В ОВА призывали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
В Киевской области зафиксированы российские беспилотники. В регионе работают силы ПВО.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
Там заявили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — призвали в военной администрации.
Напомним, российские войска в ночь на 20 сентября атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в западных, северных, восточных и южных областях.
Читайте также: