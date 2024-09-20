Киевскую область атакуют дроны: работает ПВО

В ОВА призывали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

В Киевской области зафиксированы российские беспилотники. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Там заявили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — призвали в военной администрации.

Напомним, российские войска в ночь на 20 сентября атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в западных, северных, восточных и южных областях.

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