Киевской ТЭЦ ничего не угрожает, там работают ВСУ – Крищенко

Киевской ТЭЦ ничего не угрожает, там работают ВСУ – Крищенко

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко подтвердил взрывы возле Киевской ТЭЦ-6, однако теплоэлектроцентрали пока ничего не угрожает.

Об этом Крищенко рассказал "Общественному".

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"Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает", – сказал он.

В то же время Крищенко заявил, что информации о подрыве мостов пока нет.

Несколько часов назад очевидцы сообщали о взрывах возле ТЭЦ-6 в районе Троещины. Была информация, что русские войска пробуют атаковать теплоэлектроцентраль.

Крищенко также рассказал о взрыве на Шулявке.

"На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет", – сказал замглавы КГГА.

Он добавил, что информации о якобы подрыве мостов пока нет.