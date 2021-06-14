Киевскому музею Ханенко шведский профессор подарил уникальную картину XVIII века

"Святая Варвара" прибудет в Киев 15 июня.

В Киев из Швеции прибудет картина "Святая Варвара", которая войдет в фонды Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

"Святая Варвара" прибудет в Киев 15 июня.

Подарит картину музею шведский профессор Торе Хальстрем, ведь именно в соборе Святого Владимира в Киеве хранятся мощи Святой Великомученицы Варвары.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Дар также символичен для Украины сейчас, ведь Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров.

Полотно датируется XVIII веком и вероятно принадлежит кисти испанского художника.

Дальнейшие исследования произведения будут осуществлять експерты Музея Ханенко.

Напомним, в Киеве на Певческом поле стартует летняя выставка цветов "Планета диких животных". Выставка продлится от 18 июня до 1 августа.

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