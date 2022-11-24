Киевское метро снова временно меняет интервалы движения: как будут курсировать поезда

На зеленой ветке на некоторых участках интервал останется в пределах 10 минут.

Вечером 24 ноября и 25 ноября утром столичное метро сократит интервалы движения поездов.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня вечером и завтра утром столичное метро сократит интервалы движения поездов", – отмечают в КГГА.

Так, сегодня, 24 ноября, с 17:00 до 19:00 и 25 ноября с 07:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:

красная линия – 4-5 минут;

синяя линия – 7 минут 30 секунд;

зеленая линия — 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" — "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" — "Харьковская" и "Лукьяновская" — "Сырец").

Следует отметить, что после ракетной атаки РФ 23 ноября в Киевской городской госадминистрации заявили, что в Киеве до стабилизации ситуации в энергосистеме увеличат интервал движения метро и трамваев. В частности, поезда метро будут курсировать с интервалом в 10 минут.

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Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

В то же время украинское ПВО уничтожило 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

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