Киевское метро не работает из-за ограничения мощности в результате ракетных обстрелов — главный инженер КП

Виктор Выговский подчеркнул, что как объект укрытия метрополитен работает в полной мере, там есть все необходимое, в том числе – мобильная связь.

Киевский метрополитен не работает как объект транспорта из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов в результате ракетных ударов врага в пятницу.

Об этом сообщил главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский, передает "Интерфакс-Украина".

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия... Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", — сказал он в эфире национального телемарафона в пятницу, отвечая на вопрос о том, почему метрополитен не работает как транспорт после отбоя воздушной тревоги.

Главный инженер объяснил: "Соответственно, сейчас есть ограничение мощности, необходимой для обеспечения работы (метро) как транспортной инфраструктуры и как объекта укрытия. В такой ситуации мы вынуждены были перейти к работе метрополитена как объекта укрытия".

Именно поэтому, как подчеркнул Выговский, движения поездов столичного метро пока нет.

"Мы разместили поезда на станциях метрополитена для того, чтобы в случае необходимости спускающиеся в объект укрытия люди могли разместиться как на станции, так и в поездах... Относительно движения поездов, к сожалению, его восстановить (после отбоя тревоги – ред.) невозможно из-за того, что нужна значительная мощность для движения поездов", — сказал он.

Главный инженер Киевского метро пока не смог ответить, когда подземка сможет возобновить свою работу по перевозке пассажиров.

Также Выговский подчеркнул, что как объект укрытия метрополитен работает в полной мере, там есть все необходимое.

"Мы полностью обеспечиваем работу всех инженерных систем", – сказал он.

Главный инженер КП также отметил, что в метро есть мобильная связь.

Напомним, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия оккупантов выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 — сбили силы ПВО.

Ядерные ракетоносители России не так уж и защищены: "Вторая армия того мира" испытывает нехватку кадров и техники

Читайте также: