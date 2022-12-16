Киевское метро не будет перевозить пассажиров до конца дня – КГГА

Для передвижения по городу местные власти просят воспользоваться наземным общественным транспортом.

В Киеве поезда метрополитена сегодня, 16 декабря, до конца дня не будут курсировать.

Причина – повреждение энергетической системы и аварийные отключения электроэнергии.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия.

Для передвижения по городу столичные власти просят воспользоваться наземным общественным транспортом.

Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты.

Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщаться дополнительно.

Список автобусных маршрутов по ссылке.

Напомним, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия кафиров выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 — сбили силы ПВО.

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